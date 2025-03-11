Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области достигло 4 человек

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Число погибших при обстреле ВСУ торгового центра "Добрыня" в слободе Белой Курской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате удара украинских войск погибли две женщины 1959 и 1988 года рождения, 39-летний мужчина и 18-летний юноша.

"Искренне скорбим вместе с родными и близкими. Это бесчеловечное злодеяние украинской хунты не останется без отмщения", – добавил Хинштейн.

Военные ВСУ нанесли удар по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой вечером 10 марта. В результате произошедшего различные травмы также получили несколько несовершеннолетних. Они находятся в Беловской ЦРБ, санитарной авиацией их доставят в областную клиническую больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о терроризме после удара украинских войск. Правоохранители установят и привлекут к ответственности всех бойцов ВСУ, причастных к данному преступлению.