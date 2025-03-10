10 марта, 21:02Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ рынка под Херсоном выросло до 6
Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"
Количество погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в селе Великие Копани Херсонской области увеличилось до шести человек. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.
Ранения получили восемь жителей, передает данные ТАСС.
В воскресенье, 9 марта, ВСУ атаковали двумя ракетами HIMARS рынок в Великих Копанях Херсонской области. Изначально сообщалось о трех жертвах.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал удар ВСУ по рынку в Херсонской области плевком в мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Как полагает парламентарий, Киев продолжает использовать террористические методы, чтобы достичь своих целей.
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