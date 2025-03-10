Число жертв при ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до 3

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Количество человек, которые погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Великих Копанях, увеличилось до трех. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона уточнил, что в числе жертв – 15-летний подросток. Кроме того, в результате произошедшего были ранены 8 человек, включая сотрудников скорой помощи. Также Сальдо заявил о повреждении зданий, машин и уничтожении автомобиля скорой помощи.

Губернатор Херсонской области назвал атаку ВСУ по торговым рядам сельхозрынка в Великих Копанях циничной.

"Били намеренно по мирным людям, по обычным жителям", – отметил он.

В ночь на 10 марта ВСУ также атаковали с помощью беспилотника Великую Лепетиху. В результате, как заявил глава региона, была полностью уничтожена машина скорой помощи вместе с дорогим оборудованием. Однако медработники остались живы.

"Будем оперативно решать вопросы о выделении региону дополнительного оснащения для наших станций скорой помощи", – заключил Сальдо.

ВСУ атаковали двумя ракетами HIMARS рынок в Великих Копанях вечером 9 марта. В этот момент, по словам губернатора, там находились десятки граждан. В результате пострадали сразу несколько человек. При этом изначально их количество не раскрывалось.