Более 10 домов повреждены в курском селе в результате атаки ВСУ

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Украинские военные атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района в Курской области. В результате обстрела повреждения получили 14 домов, написал в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По данным Хинштейна, у зданий по улице Новоселовка посечены фасады и выбиты окна. При этом пострадавших нет, уточнил он.

Ранее суд назначил пилотам ВСУ Дмитрию Шиманскому и Александру Морозову до 26 лет заключения за совершение порядка 10 террористических преступлений. Шиманский получил 26 лет лишения свободы, а Морозов – 22 года.

До этого СК России возбудил уголовное дело после обстрела Кореневского района Курской области, на территории которого проживают мирные жители. Представители ведомства назвали атаку терактом.