СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по торговому центру в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело по статье о терроризме после удара украинских войск по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Правоохранители установят и привлекут к ответственности всех бойцов ВСУ, причастных к данному преступлению.

Три человека погибли и девять пострадали в результате удара украинских военных по торговому центру "Добрыня". Среди раненых есть четверо несовершеннолетних. Все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, санитарной авиацией их доставят в областную клиническую больницу.

Ранее ВСУ атаковали двумя ракетами HIMARS рынок в Великих Копанях Херсонской области. По последним данным, количество погибших в результате этого удара достигло шести человек.