Путин поблагодарил освободивших Суджу военнослужащих

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Владимир Путин во время пресс-конференции поблагодарил военнослужащих РФ, освободивших Суджу Курской области.

"Я хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу. Уверен, что все планы, которые намечены на участки вклинения в Курскую область, будут исполнены, так же как и на других участках боевого соприкосновения", – сказал глава государства.

Вооруженные силы РФ 13 марта освободили Суджу, Меловой и Подол в Курской области. Это удалось благодаря активному наступлению группировки войск "Север".

Накануне Путин посетил Курскую область. В командном пункте президенту РФ доложили, что российские бойцы освободили свыше 1 100 квадратных километров территории в регионе, что составляет более 86% от площади, ранее занятой ВСУ.



Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, во время боевых действий с 6 августа 2024 года на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. В настоящее время украинская группировка в Курской области окружена, идет ее планомерное уничтожение, отметил он.