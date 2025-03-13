Минобороны РФ опубликовало первые кадры из освобожденной Суджи в Курской области

Появились первые кадры из освобожденного города Суджи в Курской области. Видео опубликовано Минобороны РФ.

На кадрах видны сгоревшие автомобили и поврежденные здания, в том числе помещения школы с рухнувшей крышей. Также на видео запечатлены другие пострадавшие гражданские постройки, частные дома.

Вооруженные силы РФ 13 марта освободили Суджу, Меловой и Подол в Курской области. Это удалось благодаря активному наступлению группировки войск "Север".

Накануне Владимир Путин посетил Курскую область. В командном пункте президенту РФ доложили, что российские бойцы освободили свыше 1 100 квадратных километров территории в регионе, что составляет более 86% от площади ранее занятой ВСУ.

Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, во время боевых действий с 6 августа 2024 года на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Затронув операцию по прорыву в тыл противника по газовой трубе в Судже, начальник Генштаба отметил, что она стала полной неожиданностью для украинской армии. Герасимов добавил, что в ней приняли участие 600 человек. Особенно отличились бойцы отрядов "Ветераны", "Ахмат", 11-я бригада и 30-й полк.

В настоящее время украинская группировка в Курской области окружена, идет ее планомерное уничтожение. Герасимов заявил, что военнослужащие киевского режима видят бесперспективность дальнейшего сопротивления, поэтому начинают активно сдаваться.

В свою очередь, Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области.