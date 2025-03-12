ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по комбикормовому заводу, расположенному в селе Козыревка Большесолдатского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он заявил, что атака была зафиксирована утром 12 марта. В результате действий ВСУ было разрушено здание одного из цехов, а также повреждено другое имущество. Кроме того, погибли четыре сотрудника предприятия, среди которых были трое мужчин и одна женщина.

Хинштейн уточнил, что есть и пострадавшие. По его словам, один из них получил тяжелые ранения, поэтому его экстренно везут в Курскую областную клиническую больницу, а второму оказывают помощь на месте происшествия, так как от госпитализации он отказался.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Вся необходимая помощь и поддержка со стороны правительства Курской области будет оказана. Раненым – скорейшего восстановления!" – добавил врио губернатора.

Сейчас на месте задействованы правоохранительные органы, сотрудники МЧС России, врачи, представители добровольческого отряда "Барс-Курск" и органов власти. Хинштейн взял ситуацию под свой контроль.

Ранее ВСУ атаковали торговый центр "Добрыня". В тот момент люди пришли за покупками после работы, уточнял Хинштейн.

В результате удара погибли пять человек, в том числе женщины и ребенок. Несколько человек были ранены, среди них несовершеннолетние. Следователи возбудили дело о терроризме по факту произошедшего.

