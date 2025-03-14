Путин с пониманием воспринял призыв Трампа о гуманности к военным ВСУ

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Если солдаты ВСУ в Курской области сложат оружие, им будет гарантирована жизнь и достойное обращение, заявил Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

Российский лидер отметил, что ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа пощадить украинских военных в Курской области. Комментируя данную просьбу, Путин напомнил, что солдаты ВСУ совершали многочисленные преступления против мирного населения Курской области. Генеральная прокуратура России квалифицирует их действия как терроризм, добавил президент.

При этом Путин подчеркнул, что с пониманием воспринял призыв Трампа.

"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям – сложить оружие и сдаться в плен", – подчеркнул глава государства.

В ходе совещания президент также отметил, что восстановление российско-американских отношений является сложным процессом. Однако, по словам Путина, Трамп и его команда делают все, чтобы восстановить "хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю" бывшей администрацией США.

"В целом ситуация как бы начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится", – заключил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что в ходе разговора с Путиным в четверг, 13 марта, просил российского лидера пощадить полностью окруженные силы ВСУ. По его словам, украинские солдаты "пребывают в очень плохом и уязвимом положении".

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что с Путиным говорил не Трамп, а спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась вечером 13 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что через спецпосланника российский лидер передал главе Белого дома информацию, а также дополнительные сигналы по поводу возможного перемирия на Украине, которое ранее предложила американская сторона.