Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ

Фото: 123RF/olehslepchenko

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с Владимиром Путиным в четверг, 13 марта, просил российского лидера пощадить полностью окруженные силы ВСУ. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что в данный момент тысячи украинских военных находятся в полном окружении российской армии. По его словам, солдаты ВСУ "пребывают в очень плохом и уязвимом положении".

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее уточнила, что с Владимиром Путиным говорил не Трамп, а спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась вечером 13 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что через спецпосланника российский лидер передал главе Белого дома информацию, а также дополнительные сигналы по поводу возможного перемирия на Украине, которое ранее предложила американская сторона.