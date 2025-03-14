14 марта, 18:36Политика
Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ
Фото: 123RF/olehslepchenko
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с Владимиром Путиным в четверг, 13 марта, просил российского лидера пощадить полностью окруженные силы ВСУ. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что в данный момент тысячи украинских военных находятся в полном окружении российской армии. По его словам, солдаты ВСУ "пребывают в очень плохом и уязвимом положении".
Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее уточнила, что с Владимиром Путиным говорил не Трамп, а спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
Встреча Путина и Уиткоффа состоялась вечером 13 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что через спецпосланника российский лидер передал главе Белого дома информацию, а также дополнительные сигналы по поводу возможного перемирия на Украине, которое ранее предложила американская сторона.
Путин заявил, что Россия за перемирие с Украиной, однако есть нюансы