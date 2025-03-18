18 марта, 07:25Политика
Средства ПВО за ночь сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ
Фото: министерство обороны РФ
Минувшей ночью средства ПВО сбили 46 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 41 беспилотник уничтожен и перехвачен над Белгородской областью, по два – над Брянской и Курской областями, еще один – над Орловской областью.
Ранее ВС РФ поразили несколько украинских военных аэродромов, а также ликвидировали цеха производства дронов и места их хранения. Удары нанесли по объектам в 151-м районе. Для этого армия России использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.
Кроме того, российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области. Освобождением территории от украинских формирований занималась группировка войск "Днепр".
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