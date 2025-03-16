ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские формирования за сутки поразили несколько военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, удалось ликвидировать украинские цеха производства беспилотников и места их хранения, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удары были нанесены по объектам, находящимся в 151-м районе. Для этого российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, а также ударные беспилотники. Добиться успеха помогли усилия ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ.

Под обстрелы также попали скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ, а также иностранных наемников.

Накануне российские подразделения группировки войск "Запад" уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink, 62 украинских беспилотника и 25 пунктов управления ими. При этом потери украинских формирований за сутки составили более 250 военных, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и столько же станций радиоэлектронной борьбы.