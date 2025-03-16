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16 марта, 07:22

Происшествия

Средства ПВО уничтожили за ночь 31 беспилотник над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили минувшей ночью 31 украинский беспилотник над регионами РФ. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

По данным ведомства, 16 дронов сбили в Воронежской области, девять – в Белгородской, пять – в Ростовской и еще один беспилотник – в Курской области.

В Воронежской и Ростовской областях в результате воздушной атаки, предварительно, обошлось без пострадавших среди местных жителей. В обоих регионах также не выявили каких-либо разрушений на земле.

В Белгородской области атаке БПЛА подверглись ряд населенных пунктов. В частности, в Губкин беспилотник атаковал частный дом, в результате чего ранения получили женщина и 7-летний ребенок. Еще одна жительница региона пострадала при сбросе взрывного устройства в селе Долгое.

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