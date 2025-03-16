Более 15 беспилотников сбиты за ночь в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили более 15 вражеских беспилотников в трех районах Воронежской области в ночь на 16 марта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет. В Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Прошедшей ночью атаке украинских дронов также подверглись ряд населенных пунктов в Белгородской области. В городе Губкин женщина и 7-летний ребенок получили осколочные ранения в результате удара дрона по частному жилому дому.

Еще один дрон сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Долгое. В результате пострадала местная жительница, ее госпитализировали в районную больницу.