Женщина пострадала в результате атаки беспилотника в Белгородской области

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Жительница села Долгое Белгородской области пострадала в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Пострадавшую с осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в районную больницу. После оказания необходимой помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

Сам дом был поврежден в результате атаки БПЛА. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток.

Этой ночью еще одна атака украинских беспилотников была зафиксирована в городе Губкин Белгородской области. Под ударом БПЛА оказался частный дом.

В результате женщина и 7-летний ребенок получили различные осколочные ранения, их госпитализировали. Сам дом загорелся после удара беспилотника.