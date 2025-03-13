13 марта, 08:00Безопасность
МЧС запретило сбивать беспилотники подручными средствами
Фото: depositphotos/kaiskynet@gmail.com
МЧС России запретило россиянам пытаться сбивать вражеские беспилотники подручными средствами, а также подходить близко к упавшим дронам и трогать их. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ с рекомендациями ведомства.
В министерстве также посоветовали не пользоваться мобильными телефонами, радиоаппаратурой и устройствами с GPS вблизи беспилотника. Лучше всего после падения БПЛА отойти на расстояние 100 метров, спрятаться за здание или дерево, после чего сообщить о ЧП по телефону 112.
Отдельно в ведомстве призвали не снимать работу средств ПВО, полеты беспилотников, а также не выкладывать материалы о дронах в соцсети, чтобы не информировать противника.
В ночь на 13 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов было сбито над Брянской и Калужской областями.
В результате атаки в Ростовской области загорелась сухая трава около одного из промышленных объектов. В скором времени сотрудники МЧС потушили ландшафтный пожар, персонал объекта не пострадал.