Силы ПВО уничтожили за ночь 77 украинских беспилотников над регионами РФ

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Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 77 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов было сбито над Брянской и Калужской областями – 30 и 25 беспилотников соответственно. По шесть БПЛА уничтожили в Курской и Воронежской областях, а также по пять дронов – в Ростовской и Белгородской областях.

В Воронежской области вражеские беспилотники повредили один из объектов инфраструктуры. В результате атаки на месте начался пожар, однако оперативным службам удалось потушить его в скором времени.

Кроме того, ландшафтный пожар вспыхнул на месте падения БПЛА в хуторе Калининский Ростовской области. Сухая трава загорелась около одного из промышленных объектов региона. Сам объект при этом не пострадал, как и его персонал. Сотрудники МЧС потушили возгорание.