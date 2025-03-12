Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Воронежской области после атаки БПЛА

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Вражеские беспилотники повредили один из объектов инфраструктуры в Воронежской области. В результате атаки на месте начался пожар, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

На месте уже находятся оперативные службы, которые начали тушить огонь. В настоящий момент угрозы населению нет, подчеркнул Гусев. Вместе с тем в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее сообщалось об уничтожении 14 украинских беспилотников над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями. Вражеские дроны были сбиты 12 марта в период с 20:00 по 22:30 по Москве.

В ночь на 12 марта российские средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 21 украинский беспилотник над регионами РФ. Воздушные цели были поражены в Брянской, Курской, Калужской областях, в Крыму, а также над Черным морем.