ООН осудила удары беспилотников ВСУ по гражданскому населению России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Организация объединенных наций решительно осуждает атаки Вооруженных сил Украины на гражданское население и инфраструктуру России. Об этом заявил журналистам представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили", – передает его слова РИА Новости.

Как отметил Дюжаррик, подобные атаки должны немедленно прекратиться. Представитель генсека ООН также призвал срочно прекратить боевые действия.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область 11 марта. В результате повреждения получили многоквартирные дома в столице, Раменском, Видном, Люберцах, а в Домодедове начался пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторг".

Число погибших в результате ударов украинских дронов в Подмосковье выросло до трех человек. Родственникам погибших обещали выплатить по 1 миллиону рублей, а раненым – от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.