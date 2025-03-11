В МИД РФ заявили, что все причастные к недавним атакам БПЛА понесут наказание

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Все причастные и ответственные к недавним атакам БПЛА и к другим террористическим атакам на российскую территорию понесут наказание. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Вина за этот теракт лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями", – подчеркнули в дипведомстве.

Там также отметили, что массовая атака украинских дронов на регионы РФ была приурочена к переговорам Украины и США, которые проходят в Саудовской Аравии.

"Это был также своеобразный сигнал приехавшему в Москву с рабочим визитом новому генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу", – добавили в МИД России.

В заявлении министерства подчеркивается, что украинское руководство полностью потеряло волю к мирному урегулированию конфликта дипломатическими путями, президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, "одержим навязчивой идеей нанести поражение России" с помощью методов террора.

"Такими варварскими методами терпящая ежедневные поражения на поле боя киевская клика пытается доказать свою способность вести переговоры "с позиции силы", – говорится в заявлении.

В МИД РФ также подчеркнули, что все ответственные правительства и профильные международные структуры должны решительно осудить киевский режим, при этом его дальнейшая поддержка будет равносильна соучастию в преступлениях украинского руководства.

11 марта силы ПВО сбили минимум 337 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. В частности, российским бойцам удалось ликвидировать 126 дронов над Курской областью и 38 – в небе над Брянской областью.

Кроме того, почти 100 БПЛА атаковали Москву и Подмосковье. В результате атаки пострадали жилые дома в Москве, также обломки сбитых БПЛА упали на жилые дома в Раменском и в Люберцах, в Видном, Серпухове и Домодедово.

Всего погибли 3 человека. По факту атаки дронов в СКР возбудили уголовное дело о теракте.