Песков сообщил о подготовке РФ к отражению атаки украинских БПЛА

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Все подготовительные меры относительно отражения атаки беспилотников с украинской стороны были проведены заранее. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, эти мероприятия позволяют обеспечивать защиту Москвы, Подмосковья и других российских регионов.

Украинские беспилотники совершили атаку на Москву и Московскую область 11 марта. В результате в столице и подмосковных городах были повреждены многоквартирные и частные дома.

Также обломки дрона с неразорвавшейся боевой частью нашли в столичном районе Капотня. Специалисты провели успешное обезвреживание с помощью специальных роботизированных устройств.

От массированной атаки пострадали 16 человек, из которых трое – дети. Еще двое взрослых погибли.

Всего в ночь на 11 марта силы ПВО сбили 337 украинских БПЛА над регионами России. Дроны противника, помимо Подмосковья, были уничтожены в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской и Калужской областях.