В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки

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Обломки беспилотного летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью обнаружены в столичном районе Капотня. Взрывотехники обезвредили их, сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Москве.

Как уточнило ведомство, обломки нашли при обследовании мест падения БПЛА после ночной атаки.

"На место оперативно выехали взрывотехники и провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств", – говорится в сообщении.

Жильцов близлежащих домов заранее предупредили о проведении работ.

ВСУ атаковали Москву и Подмосковье при помощи дронов утром 11 марта. Сергей Собянин назвал атаку самой массированной. Мэр уточнил, что на разных рубежах было уничтожено около сотни БПЛА.

В Москве из-за падения фрагментов одного из сбитых беспилотников была повреждена кровля дома на Домодедовской улице. При этом в Подмосковье пострадали 16 человек, среди которых трое детей. Еще два жителя погибли.

Кроме того, обломки БПЛА упали на территории парковки возле производственного комплекса компании "Мираторг" в Домодедове, после чего там произошел пожар. В результате сгорело более 20 машин и погибли два человека.

Произошедшее прокомментировали в Кремле, сообщив, что Владимиру Путину уже доложили об атаке дронов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Украина наносит удары по жилым домам, а Россия – по военным целям.

