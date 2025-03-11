Погиб второй сотрудник "Мираторга" при атаке БПЛА в Домодедове

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Погиб второй сотрудник компании "Мираторг", который получил ранения от падения обломков БПЛА в Домодедове. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Представители компании выразили искренние соболезнования родственникам погибших, пообещав оказать всю необходимую помощь их семьям в самое ближайшее время. В компании уточнили, что им предоставят единовременную выплату в размере 1,5 миллиона рублей, а также оплатят все расходы, связанные с похоронами.

"Сотруднику, получившему ранения, будет оказана материальная помощь 300 тысяч рублей", – добавили в "Мираторге".

Пожар на территории парковки возле производственного комплекса и распределительного центра компании "Мираторг" в Домодедово начался рано утром 11 марта после массированной атаки дронов на Москву и Подмосковье. Изначально сообщалось об одном погибшем сотруднике компании и еще двоих получивших ранения.

Спустя время губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что погиб 38-летний охранник центра, а пострадали 50-летний и 44-летний мужчины. Первого, по его словам, доставили в Видновскую больницу в реанимацию с открытой травмой головы, а второго – в Домодедовскую больницу.

Кроме того, из-за возникшего в результате падения фрагментов БПЛА возгорания на парковке сгорело свыше 20 автомобилей. Однако сотрудникам МЧС удалось потушить пламя.

