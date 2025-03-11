Омбудсмен Мишонова: пострадавшим при атаке БПЛА в Подмосковье окажут помощь

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пострадавшим при атаке вражеских беспилотников в Подмосковье окажут всю необходимую помощь. Об этом в телеграм-канале написала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Враг бьет по мирным жилым районам. От бессилия и злости. Пострадали взрослые и маленький ребенок", – говорится в публикации.

Украинские БПЛА атаковали Москву и Подмосковье утром 11 марта. Из-за падения обломков одного из сбитых дронов незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице в столице. Специалисты приступили к ликвидации последствий.

В Московской области в результате атаки дронов пострадали 14 человек. В Видном ранения получили шесть жителей, в том числе 4-летний ребенок. На парковке около производственного комплекса компании "Мираторг" погиб охранник, еще двое мужчин получили травмы.

В Домодедове пострадала 43-летняя женщина, в Раменском – пять человек. У последних врачи не выявили телесных повреждений, но установили реакцию на стресс.

СК России по факту массированной атаки возбудил уголовное дело о теракте.