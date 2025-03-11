Бирюков: службы города ликвидируют повреждения дома в результате атаки БПЛА в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве восстановят остекление и кровлю поврежденного после атаки БПЛА дома. Об этом Москве 24 рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на месте ЧП работают оперативные службы, обстановка спокойная.

"На Домодедовской, 27, силами ПВО был сбит беспилотник. От его осколков есть незначительные повреждения кровельного материала и отдельных элементов остекления", – пояснил Бирюков, добавив, что пострадавших в результате атаки нет.

Как отметил вице-мэр, затруднений в движении транспорта у места происшествия нет, улицы не перекрыты. Службы ликвидируют небольшие механические повреждения.

К утру 11 марта силы ПВО уничтожили 74 БПЛА на подлете к Москве. По словам Сергея Собянин, на месте падения обломков беспилотников в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, возгорание произошло на парковке "Мираторга" в Подмосковье. По последним данным, в результате массовой атаки беспилотников погиб один человек, трое получили ранения.

