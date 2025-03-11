Движение поездов через ж/д станцию Домодедово восстановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов через станцию Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги восстановлено, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в своем телеграм-канале.

Она добавила, что в направлении Москвы запущены дополнительные автобусы.

Составы курсировали с увеличенным интервалом на фоне массовой атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 11 марта. При уничтожении обломки дрона повлекли за собой незначительные повреждения станции. Для ликвидации последствий на месте происшествия работали ремонтные бригады.

К устранению последствий также приступили и экстренные службы в Москве, где на Домодедовской улице была незначительно повреждена кровля дома.

Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву.