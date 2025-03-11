Ограничения на полеты ввели в столичном аэропорту Внуково

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Московский аэропорт Внуково временно закрыт на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры ввели для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы БПЛА.

Помимо Внуково, ограничения на полеты по-прежнему действуют в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Кроме того, на фоне массовой атаки БПЛА движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД осуществляется с увеличенным интервалом. Из-за этого несколько составов в обоих направлениях задерживаются в пути.

В ночь на 11 марта в Москве и Московской области было уничтожено более 60 вражеских беспилотников. В Подмосковье один человек погиб и еще трое получили различные ранения. Также обломки БПЛА упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском.