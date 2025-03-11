Один человек погиб и трое ранены при атаке БПЛА в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Один человек погиб и еще трое получили различные ранения в результате массовой атаки беспилотников на Москву и Московскую область прошедшей ночью. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям)", – написал Воробьев в своем телеграм-канале.

По его словам, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском, в результате чего там оказались повреждены как минимум семь квартир с 19-го до 22-й этаж. Из указанных квартир эвакуировали 12 жильцов, в том числе 3 детей. Врачи оказали на месте необходимую помощь пострадавшим. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные решили остаться у родственников.

Воробьев сообщил, что этой ночью вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Раменского, Воскресенска, Серебряных прудов, Серпухова, Домодедово, Ленинского, Луховиц, Бронниц, Электростали, Котельников и Подольска.

"Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям", – добавил губернатор.

Сергей Собянин заявил, что за ночь 11 марта силы ПВО уничтожили всего 69 вражеских беспилотников. В Москве в результате падения обломков сбитого дрона была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице.

Кроме того, возгорание произошло на парковке "Мираторга" в Подмосковье после атаки БПЛА. На месте ЧП работают спасатели. Движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД осуществляется с увеличенным интервалом. Из-за этого несколько составов в обоих направлениях задерживаются в пути.

Временные ограничения на полеты все еще действуют в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в Шереметьево.