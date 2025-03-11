Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля

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Временные ограничения на полеты ввели в ярославском аэропорту Туношна, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения на прием и выпуск самолетов объявили в 05:15 по московскому времени. Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавил Кореняко.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в нижегородском аэропорту Стригино – их ввели в 04:40 по московскому времени.

Кроме того, меры безопасности объявили в аэропортах Московского региона Домодедово и Жуковский на фоне массовой атаки вражеских БПЛА. По последним данным, всего средствам ПВО удалось уничтожить 26 беспилотников, летевших в сторону Москвы.