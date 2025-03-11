Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту Стригино

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в нижегородском аэропорту Стригино. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры были введены в 04:40 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

На момент публикации аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Московского региона Домодедово и Жуковский: обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

В ночь на 11 марта средства ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По словам Сергея Собянина, на местах падения БПЛА в городских округах Домодедово и Раменское не выявили пострадавших и разрушений.