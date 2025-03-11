Силами ПВО отражена еще одна попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Были сбиты еще десять дронов в ночь на вторник, 11 марта.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах", – уточнил мэр столицы.

Российские подразделения ПВО ночью 11 марта отразили атаку нескольких беспилотников в городских округах Домодедово и Раменское. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей и разрушений инфраструктуры.

На момент публикации ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Домодедово и Жуковский. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.