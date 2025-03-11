Собянин сообщил о ликвидации еще пяти беспилотников, направлявшихся к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших в сторону Москвы, в ночь на вторник, 11 марта. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, на месте падения обломков нет каких-либо разрушений и пострадавших. На местах работают специалисты экстренных служб.

Ранее средства ПВО отразили атаку нескольких вражеских БПЛА в городских округах Домодедово и Раменское. В результате произошедшего также обошлось без пострадавших и разрушений.

На фоне атак беспилотников временные ограничения ввели на работу подмосковного аэропорта Жуковский и столичной авиагавани Домодедово. Оба временно не принимают и не отправляют авиарейсы.