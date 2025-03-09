Беспилотник атаковал нефтебазу в Чебоксарах

Фото: телеграм-канал Mash

Беспилотный летательный аппарат атаковал территорию нефтебазы в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

"Сегодня утром на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Николаева, объект нефтебазы находится на реконструкции. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под контролем, отметил глава Чувашии.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 88 украинских беспилотников над территорией российских регионов. Перехват дронов происходил в период с 20:00 8 марта до 07:00 9 марта (по московскому времени). Самое большое количество БПЛА было сбито над Белгородской областью – там перехватили 52 дрона.

Ранее в ростовском селе Ряженое в результате падения украинского беспилотника загорелся частный дом. Пострадавших нет, уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.