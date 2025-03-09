Силы ПВО сбили за ночь 88 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 88 украинских беспилотников над территорией российских регионов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Перехват дронов происходил в период с 20:00 8 марта до 07:00 9 марта (по московскому времени).

В частности, 52 беспилотника сбили над Белгородской областью, 13 дронов уничтожили над территорией Липецкой области, девять БПЛА перехвачены над Ростовской областью, восемь – над Воронежской, три – над территорией Астраханской области и по одному БПЛА – над Краснодарским краем, Рязанской и Курской областями.

В ночь на 8 марта российские ПВО уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник над 4 регионами России. Атакам подверглись Краснодарский край, а также Брянская, Ленинградская и Ярославская области.