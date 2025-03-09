В Херсонской области умер один из пострадавших при обстреле рынка

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Один человек погиб и шестеро пострадали при ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

"Информация пока только предварительная. Мы ждем всех пострадавших. Они маршрутизированы на Скадовскую больницу", – сообщили в министерстве.

Там также уточнили, что детей по оперативной информации среди пострадавших нет.

ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях вечером 9 марта. По словам главы региона Владимира Сальдо, в этот момент на рынке находились десятки мирных жителей. В результате происшествия многие пострадали, на месте работают экстренные службы.

До этого ВСУ атаковали шестью реактивными беспилотниками по территории города Стародуб Брянской области, пострадала одна женщина. Кроме того, на территории одного из перерабатывающих предприятий загорелось производственное помещение.