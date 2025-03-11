Экстренные службы ликвидируют последствия падения обломков БПЛА в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Экстренные службы приступили к ликвидации последствий падения обломков БПЛА на Домодедовской улице в Москве, где была незначительно повреждена кровля дома. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Специалисты уже устраняют повреждения, а также делают все необходимое для восстановления целостности конструкций в кратчайшие сроки.

В свою очередь, прокуратура также взяла на контроль работы на месте происшествия.

"На месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координируют прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев и Нагатинский межрайонный прокурор Дамир Сабитов", – сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Сергей Собянин заявил, что за ночь 11 марта силы ПВО уничтожили более 60 вражеских беспилотников. В Москве в результате падения обломков сбитого дрона была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице. На месте работают соответствующие службы.

Кроме того, возгорание произошло на парковке "Мираторга" в Подмосковье. По последним данным, в результате массовой атаки БПЛА погиб один человек, еще трое оказались ранены. Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Раменского, Воскресенска, Серебряных прудов, Серпухова, Домодедово, Ленинского, Луховиц, Бронниц, Электростали, Котельников и Подольска.