14 человек пострадали в Подмосковье в результате атаки БПЛА

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14 человек пострадали в Подмосковье в результате массированной атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

Глава региона сообщил, что в городе Видное в Ленинском городском округе поверхностные ранения, не угрожающие жизни, получили шесть человека, в том числе 4-летний ребенок. Им уже оказывается медицинская помощь. Также обломки сбитых беспилотников упали на территории складских помещений компании "MoсКокс" и "Сантехкомплект", там пострадавших нет.

На территории парковки возле производственного комплекса и распределительного центра компании "Мираторг" в Домодедово погиб 38-летний охранник и пострадали еще двое – 50-летний и 44-летний мужчины. Первого госпитализировали в реанимацию в Видновскую больницу с открытой травмой головы, второго привезли в Домодедовскую больницу.

"От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар – сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, огонь почти устранен", – добавил Воробьев.

Кроме того, дрон упал в частном секторе Домодедово, в результате чего ранения получила 43-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу, где медики уже проводят операцию.

Также пять человек пострадали в Раменском. Они обратились за помощью к медикам, которые не выявили у них телесных повреждений, но установили реакцию на стресс.

"Здесь пострадали 7 квартир в жилом доме на Северном шоссе, 6. Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьине, КП "Высокий берег". Там загорелась кровля, пожар локализован", – уточнил глава Подмосковья.

Об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье стало известно утром 11 марта. Сергей Собянин сообщил, что около сотни дронов были ликвидированы на разных рубежах. Падение обломков привело к повреждению крыши дома на Домодедовской улице в столице. Заммэра Петр Бирюков заявил, что специалисты восстановят там остекление и кровлю.

В свою очередь, сотрудники прокуратуры Московской области взяли на контроль соблюдение прав пострадавших в результате атаки. Работа будет проведена совместно со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.