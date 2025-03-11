Два дома повреждены в подмосковном Раменском в результате падения сбитых БПЛА

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Два дома оказались повреждены в подмосковном Раменском в результате падения обломков сбитых БПЛА. Там работают пожарные расчеты, скорая и МКУ "Рамспас и ПЧС", сообщает администрация муниципального округа в телеграм-канале.

Первое здание находится на Северном шоссе, уточнили в администрации. Там оказались повреждены семь квартир на 21-м и 22-м этажах. В пункт временного размещения были направлены 13 человек.

"Пострадавших среди них нет, от госпитализации жильцы отказались", – отметили в публикации.

Во втором доме, расположенном в коттеджном поселке "Высокий берег" в селе Софьино, произошло возгорание крыши. На месте работают службы и локализуют пожар. Собственница дома не пострадала.

В результате массированной атаки на Москву и область, произошедшей 11 марта, в Подмосковье пострадали 14 человек.

Ранения, не угрожающие жизни, получили четыре человека в Видном в Ленинском городском округе. Кроме того, дрон упал в частном секторе Домодедово, в результате чего пострадала 43-летняя женщина. Ее отвезли в тяжелом состоянии в больницу, где медики уже проводят операцию.

На парковке возле производственного комплекса и распределительного центра компании "Мираторг" в Домодедово погиб охранник.