Сотрудник "Мираторга" погиб в Домодедово при атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Сотрудник "Мираторга" погиб при атаке беспилотника в Домодедово. Об этом Москве 24 рассказали в компании.

Еще двое сотрудников получили ранения. В связи с этим в компании пообещали оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь родственникам погибшего и семьям пострадавших.

"На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов. В течение нескольких часов дистрибьютерский центр восстановит работу", – добавили в "Мираторге".

О возгорании на парковке "Мираторга" после атаки дронов в Подмосковье стало известно рано утром 11 марта. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.

По последним данным, из-за массовой атаки беспилотников на Москву и Московскую область один человек погиб и еще трое получили ранения. Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском, в результате чего там оказались повреждены как минимум семь квартир с 19-го до 22-й этаж. Врачи оказали на месте необходимую помощь пострадавшим.

Подмосковная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА граждан. Им будет оказана всесторонняя помощь. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия +7 (916) 240-31-28.

