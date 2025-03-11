СК возбудил дело о теракте в связи с массированной атакой беспилотников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте в связи с массированной атакой украинских беспилотников на Московский регион. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Преступление подпадает под статью "Террористический акт". К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты из центрального аппарата СК РФ, а также эксперты судебно-экспертного центра ведомства.

Петренко добавил, что эксперты установят все обстоятельства произошедшего, типы использованных беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер нанесенного ущерба.

"Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", – заявила она в телеграм-канале СК РФ.

О подлете дронов к Москве стало известно рано утром 11 марта. В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА была незначительно повреждена кровля дома, расположенного на Домодедовской улице в столице. Аварийные службы уже начали работу по устранению последствий.

Вместе с тем повреждения были выявлены и на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД. В связи с этим поезда следовали с увеличенным интервалом, но сейчас движение уже восстановлено.

Атака вражеских беспилотных летательных аппаратов также унесла жизни нескольких мирных жителей. На парковке возле производственного комплекса и распределительного центра компании "Мираторг" в Домодедово погиб охранник.

Всего в Подмосковье, по последним данным, пострадали 14 человек. Ранения, не угрожающие жизни, получили четыре человека в Видном в Ленинском городском округе. Еще пять человек пострадали в Раменском.