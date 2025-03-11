11 марта, 11:08Происшествия
В Подмосковье 18 человек пострадали из-за атаки БПЛА
Фото: Москва 24
В результате атаки вражеских БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Двое взрослых пострадавших, к сожалению, погибли", – цитирует его ТАСС.
На стационарном лечении находятся шесть человек, включая одного ребенка. Одна из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь, сказал Кузнецов. Еще один пациент – в тяжелом состоянии.
Около сотни вражеских дронов атаковали Москву и Московскую область 11 марта. В Подмосковье обломки сбитых БПЛА упали на жилые дома в Раменском и Люберцах, а в Домодедове загорелась парковка у "Мираторга".
Сообщалось о гибели 38-летнего охранника, а также второго сотрудника компании "Мираторг".
По факту массированной атаки украинских дронов на столичный регион возбудили уголовное дело о теракте.
Родственникам погибших в Подмосковье выплатят по 1 миллиону рублей, раненым также будет оказана поддержка, заявлял глава региона Андрей Воробьев.
Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА