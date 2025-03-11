Захарова заявила, что генсека ОБСЕ везут на место падения украинского БПЛА в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, находящегося в Москве, везут на место падения украинского БПЛА. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на конференции в ВШЭ, передает РИА Новости.

По словам дипломата, это делается с целью, чтобы генсек ОБСЕ узнавал о реальности, которая есть на самом деле, не из "своих сводок".

Захарова считает, что беспилотники направили на Москву в день прибытия делегации ОБСЕ, чтобы ее члены сами увидели террористическую сущность киевского режима.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Москву и Московскую область 11 марта. Из-за падения обломков одного из сбитых дронов незначительные повреждения получила кровля дома на Домодедовской улице в столице. Специалисты начали устранять последствия.

СК России возбудил уголовное дело о теракте. По словам Сергея Собянина, отражена самая массированная атака на Москву. Беспилотники были ликвидированы на разных рубежах.