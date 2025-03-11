Захарова заявила, что атака БПЛА на Москву связана с визитом генсека ОБСЕ

Фото: 123RF/aapsky

Массовая атака украинских беспилотников на Москву связана с визитом в город генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что посещение столицы высокопоставленной зарубежной делегацией уже не в первый раз сопровождается прилетами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вот и сегодня ночью (11 марта. – Прим. ред.) киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Вражеские беспилотные летательные аппараты начали лететь на Москву ранним утром 11 марта. По словам Сергея Собянина, это стало самой массовой атакой дронов на столицу. БПЛА были ликвидированы на разных рубежах.

При уничтожении одного из них оказалась незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице. Экстренные службы уже приступили к устранению последствий атаки.

Вместе с тем, по последним данным, в Подмосковье погиб один человек, трое получили ранения. Прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА граждан, им окажут всестороннюю помощь.