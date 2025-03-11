СК установит точные места запуска БПЛА по Московскому региону с территории Украины

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сотрудники Следственного комитета России в рамках расследования массированных атак на Московский регион устанавливают точные места запуска БПЛА с украинской территории. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сообщает ТАСС.

Она уточнила, что следователи также устанавливают детали совершенного теракта и личности причастных.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали столичный регион 11 марта. Из-за падения обломков беспилотника в Москве повреждена кровля многоквартирного дома.

В Подмосковье пострадали 18 человек, среди которых трое детей. Еще два жителя погибли. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, уточнил губернатор региона Андрей Воробьев.

Генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который находится в Москве, везут на место падения украинского дрона, сказала представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, атака была совершена в день прибытия делегации организации, чтобы ее члены сами увидели сущность киевского режима.