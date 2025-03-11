Трое детей пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье

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В Московской области пострадали трое детей в результате атаки БПЛА. Об этом в телеграм-канале написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, среди пострадавших двое малышей. У ребят небольшие ссадины на коже, они перенесли стресс.

"Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается", – указано в публикации Львовой-Беловой.

Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских беспилотников 11 марта. Кровля дома на Домодедовской улице в столице из-за падения обломков одного из сбитых БПЛА повреждена, специалисты устраняют последствия.

В нескольких городах Московской области повреждения также получили некоторые многоквартирные и частные дома. Всего пострадали 18 человек, двое из них погибли.

На стационарном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок. Одна из раненых в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи, уточнял помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова добавляла, что пострадавшим окажут необходимую помощь.