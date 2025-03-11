11 марта, 11:33Происшествия
Трое детей пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье
Фото: Москва 24
В Московской области пострадали трое детей в результате атаки БПЛА. Об этом в телеграм-канале написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, среди пострадавших двое малышей. У ребят небольшие ссадины на коже, они перенесли стресс.
"Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается", – указано в публикации Львовой-Беловой.
Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских беспилотников 11 марта. Кровля дома на Домодедовской улице в столице из-за падения обломков одного из сбитых БПЛА повреждена, специалисты устраняют последствия.
В нескольких городах Московской области повреждения также получили некоторые многоквартирные и частные дома. Всего пострадали 18 человек, двое из них погибли.
На стационарном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок. Одна из раненых в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи, уточнял помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова добавляла, что пострадавшим окажут необходимую помощь.
Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву