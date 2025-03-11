Пострадавших на месте падения обломков БПЛА в подмосковном Раменском нет

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На месте падения обломков БПЛА в подмосковном Раменском пострадавших нет. Об этом сообщили в администрации округа.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском муниципальном округе отражена атака 21 БПЛА, летевших на Москву", – отмечается в телеграм-канале "Радар Раменское", созданном администрацией округа для оперативного информирования жителей о случаях возникновения различных угроз.

Как указали местные власти, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах ЧП.

Массовая атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье началась утром 11 марта. В столице незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице. На месте работают соответствующие службы.

В Подмосковье в результате атаки один человек погиб и трое пострадали, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки дронов. По данным ведомства, в нескольких городах повреждены многоквартирные и частные жилые дома.