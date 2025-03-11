Песков заявил, что Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион

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Владимиру Путину доложили об атаке беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) на Московский регион. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил хорошую работу сил противовоздушной обороны (ПВО) и военных при отражении атак. Он также обратил внимание, что Украина наносит удары по жилым домам и социальным объектам, а Россия – по военным и околовоенным целям.

"Киевский режим вряд ли откажется от своей нацистской сущности", – отметил Песков.

Об атаке дронов в Москве и Подмосковье стало известно утром 11 марта. Сергей Собянин назвал ее самой массированной. Мэр уточнил, что на разных рубежах было уничтожено около сотни БПЛА.

В Москве из-за падения фрагментов одного из сбитых беспилотников была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты восстановят остекление и поврежденную кровлю после атаки БПЛА.

В Подмосковье пострадали 18 человек, двое из которых скончались. Фрагменты сбитых БПЛА упали на жилые дома в Раменском и Люберцах, а также на территорию парковки возле производственного комплекса компании "Мираторг" в Домодедове, в результате чего произошел пожар. Там погиб 38-летний охранник и еще один сотрудник компании.

Родственникам погибших губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал выплатить по 1 миллиону рублей, а раненым – от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм. Сотрудники прокуратуры Московской области взяли на контроль соблюдение прав пострадавших в результате произошедшего.

Следственный комитет России возбудил дело о теракте в связи с массированной атакой украинских беспилотников на Московский регион.

