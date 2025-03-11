Глава Подмосковья Воробьев заявил, что целью атаки БПЛА были люди

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Люди были целью атаки беспилотных летательных аппаратов на Домодедово, об этом свидетельствуют обнаруженные поражающие элементы, заявил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что удар БПЛА был нанесен в 05:14 утра по парковке возле производственного комплекса компании "Мираторг", когда охранники выходили на смену.

"Огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадало около 40 машин, сейчас составляется список повреждений", – добавил глава региона.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Подмосковье утром 11 марта. Сергей Собянин заявил, что эта атака стала самой массированной, и добавил, что на подлете к столице были ликвидированы около сотни дронов.

На территории парковки возле "Мираторга" погибли 38-летний охранник и сотрудник компании. Представители "Мираторга" выразили соболезнования их семьям и пообещали оказать всю необходимую помощь их родственникам. В компании уточнили, что им предоставят единовременную выплату в размере 1,5 миллиона рублей.

В городах Московской области пострадали еще 16 человек. На стационарном лечении находятся шесть человек, включая одного ребенка. Одна из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, еще один пострадавший – в тяжелом состоянии.