Генсек ОБСЕ лично увидел последствия украинских атак в Видном

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Прибывшему с рабочим визитом в Москву генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу показали последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в подмосковном Видном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отрицать очевидное, тем более увиденное собственными глазами, невозможно", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Около сотни вражеских дронов атаковали Москву и Московскую область 11 марта. В Подмосковье обломки сбитых беспилотников упали на жилые дома в Раменском, Видном и в Люберцах, а в Домодедово после удара загорелась парковка у "Мираторга".

В результате в Московском регионе пострадали 16 человек, из которых трое детей. Еще двое человек погибли. По факту атаки украинских БПЛА на столичный регион в СКР возбудили уголовное дело о теракте. В частности, следователи установят точные места запуска дронов.

