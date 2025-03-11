Генсек ОБСЕ не ответил, осудит ли организация атаку БПЛА на РФ

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу не ответил, осудит ли организация атаку украинских беспилотников на российские регионы. Об этом сообщает ТАСС.

Синирлиоглу задали соответствующий вопрос после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ответ на это генсек организации лишь заявил, что "скоро война закончится", а атаки прекратятся.

В ночь на 11 марта силы ПВО сбили минимум 337 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. В частности, российским бойцам удалось ликвидировать 126 дронов над Курской областью и 38 в небе над Брянской областью.

Кроме того, почти сто БПЛА атаковали Москву и Подмосковье 11 марта. В результате атаки пострадали жилые дома в Москве, Раменском и Люберцах. В Домодедове на парковке рядом с производственным комплексом "Мираторга" произошел пожар.

В городах Московской области пострадали как минимум 15 человек и трое погибли. Семьям погибших губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал выплатить по 1 миллиону рублей, а раненым – от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.